Жилье в Липецке стремительно дешевело в прошедшем году

Жилье в новостройках Липецка - одно из самых дешевых в стране

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подвели итоги прошедшего года на первичном рынке жилья и отметили, что в большинстве крупнейших городов России, как и в 2015 году, новостройки продолжали дешеветь. Вместе с тем в отдельных локациях зафиксирован положительный прирост, достигающий 10−15%.В исследование были включены 57 городов России и Московская область как один из самых активных регионов, где ведется новое строительство. Для более объективной картины при подсчетах принимались во внимание показатели всех ценовых сегментов рынка, за исключением элитного.В течение всего года в самых дорогих городах России отмечались разнонаправленные тенденции. В итоге к концу 2016 года в пятерке лидеров произошли определенные изменения, не коснувшиеся, впрочем, двух столиц, у которых «золото» и «серебро». Несмотря на то, что московские новостройки весь год последовательно дешевели, а питерские, пусть немного, но прибавляли в цене, московский «квадрат» все еще практически в два раза дороже питерского — 205 738 рублей против 103 811 рублей.«Бронза» досталась приморскому городу, только сегодня это не Владивосток, передвинувшийся на четвертую позицию с показателем 82 396 руб./кв. м, а Сочи, где квадратный метр весь год стремительно дорожал и достиг (даже без учета «элитки») 84 828 руб./кв. м. В результате этого Подмосковье переехало с четвертого места на пятое – 82 191 руб./кв. м. А Хабаровск, еще год назад замыкавший пятерку лидеров, потерял в цене больше 8% и, пропустив вперед Екатеринбург (68 787 руб./кв. м), оказался на седьмой строчке – 68 467 руб./кв. м.По средней стоимости предложения – 5 881 112 рубля за квартиру – Сочи также занял уверенную позицию в тройке лидеров после Москвы (с ценой среднего лота 10 621 810 рублей) и Санкт-Петербурга (6 965 871 рубль). А Владивосток, где квартиры в новостройках подешевели за год в среднем на 8%, стал замыкающим в пятерке лидеров (4 190 564 рубля), уступив Московской области (4 281 531 рубль). Средняя стоимость квартиры в новостройках Хабаровска за год снизилась на 7,1%, в результате чего город потерял сразу семь пунктов, переместившись с пятого места на двенадцатое.Самые дешевые города по цене квадратного метра новостроек – это Магнитогорск (31 355 руб./кв. м), Саратов (32 706 руб./кв. м), Брянск (33 804 руб./кв. м), Ставрополь (34 933 руб./кв. м) и Липецк (35 747 руб./кв. м).Самые дешевые квартиры можно купить в Магнитогорске и Улан-Удэ – средняя стоимость предложения здесь составляет 1 682 918 рублей и 1 787 048 рублей соответственно. Чуть дороже новостройки в Саратове (1 846 029 рублей), Кирове (1 856 142 рубля) и Нижнем Тагиле (1 883 333 рубля).