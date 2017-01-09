Жилье в Липецке стремительно дешевело в прошедшем году

Жилье в новостройках Липецка - одно из самых дешевых в странеСпециалисты федерального портала «Мир квартир» подвели итоги прошедшего года на первичном рынке жилья и отметили, что в большинстве крупнейших городов России, как и в 2015 году, новостройки продолжали дешеветь. Вместе с тем в отдельных локациях зафиксирован положительный прирост, достигающий 10−15%.
В исследование были включены 57 городов России и Московская область как один из самых активных регионов, где ведется новое строительство. Для более объективной картины при подсчетах принимались во внимание показатели всех ценовых сегментов рынка, за исключением элитного.
В течение всего года в самых дорогих городах России отмечались разнонаправленные тенденции. В итоге к концу 2016 года в пятерке лидеров произошли определенные изменения, не коснувшиеся, впрочем, двух столиц, у которых «золото» и «серебро». Несмотря на то, что московские новостройки весь год последовательно дешевели, а питерские, пусть немного, но прибавляли в цене, московский «квадрат» все еще практически в два раза дороже питерского — 205 738 рублей против 103 811 рублей.
«Бронза» досталась приморскому городу, только сегодня это не Владивосток, передвинувшийся на четвертую позицию с показателем 82 396 руб./кв. м, а Сочи, где квадратный метр весь год стремительно дорожал и достиг (даже без учета «элитки») 84 828 руб./кв. м. В результате этого Подмосковье переехало с четвертого места на пятое – 82 191 руб./кв. м. А Хабаровск, еще год назад замыкавший пятерку лидеров, потерял в цене больше 8% и, пропустив вперед Екатеринбург (68 787 руб./кв. м), оказался на седьмой строчке – 68 467 руб./кв. м.
По средней стоимости предложения – 5 881 112 рубля за квартиру – Сочи также занял уверенную позицию в тройке лидеров после Москвы (с ценой среднего лота 10 621 810 рублей) и Санкт-Петербурга (6 965 871 рубль). А Владивосток, где квартиры в новостройках подешевели за год в среднем на 8%, стал замыкающим в пятерке лидеров (4 190 564 рубля), уступив Московской области (4 281 531 рубль). Средняя стоимость квартиры в новостройках Хабаровска за год снизилась на 7,1%, в результате чего город потерял сразу семь пунктов, переместившись с пятого места на двенадцатое.
Самые дешевые города по цене квадратного метра новостроек – это Магнитогорск (31 355 руб./кв. м), Саратов (32 706 руб./кв. м), Брянск (33 804 руб./кв. м), Ставрополь (34 933 руб./кв. м) и Липецк (35 747 руб./кв. м).
Самые дешевые квартиры можно купить в Магнитогорске и Улан-Удэ – средняя стоимость предложения здесь составляет 1 682 918 рублей и 1 787 048 рублей соответственно. Чуть дороже новостройки в Саратове (1 846 029 рублей), Кирове (1 856 142 рубля) и Нижнем Тагиле (1 883 333 рубля).