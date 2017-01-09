Липчан зовут на бесплатные кинопоказы

Сходить в кино бесплатно можно с 9 по 15 января.

Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино обнародовал планы на очередную кинонеделю. Причем все показы - бесплатные.9 января в 19.00 покажут фильм "Оборотень" (США, 2013) 16+. Триллер. Вход свободный10 января. 19.00. «Неуловимые» (Россия, 2015) 16+. Криминальная комедия. Вход свободный11 января. 19.00. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Жестокость» (Россия, 2007) 14+ Драма. Вход свободный12 января. 19.00. «Миддлтон» (США, 2013) 16+ Мелодрама. Вход свободный13 января. 19.00. «Развод по-французски» (Франция – Италия, 2014) 12+ Кинокомедия. Вход свободный14 января. 13.00. «Индюки: назад в будущее» (США, 2013) 0+ Мультфильм. Вход свободный15 января. 13.00. «За тридевять земель» (Дания – Швеция, 2013) 0+ Мультфильм. Вход свободный.