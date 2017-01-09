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НовостиОбщество

Липчан зовут на бесплатные кинопоказы

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0
09 января 2017 г., 12:32
3
729
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Липчан зовут на бесплатные кинопоказы

Сходить в кино бесплатно можно с 9 по 15 января.

Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино обнародовал планы на очередную кинонеделю. Причем все показы - бесплатные.

9 января в 19.00 покажут фильм "Оборотень" (США, 2013) 16+. Триллер. Вход свободный

10 января. 19.00. «Неуловимые» (Россия, 2015) 16+. Криминальная комедия. Вход свободный

11 января. 19.00. Кинолекторий. Показ художественного фильма «Жестокость» (Россия, 2007) 14+ Драма. Вход свободный    

12 января. 19.00. «Миддлтон» (США, 2013) 16+ Мелодрама. Вход свободный

13 января. 19.00. «Развод по-французски» (Франция – Италия, 2014) 12+ Кинокомедия. Вход свободный

14 января. 13.00. «Индюки: назад в будущее» (США, 2013) 0+ Мультфильм. Вход свободный

15 января. 13.00. «За тридевять земель» (Дания – Швеция, 2013) 0+ Мультфильм. Вход свободный.

Теги новости: Кино, бесплатно
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???.
09 января 2017 г., 13:32
Зато бесплатно ,чего придрались к флагу ? В конце концов искусство безгранично . Потом свои фильмы покажут ,но уже за деньги .
Моя страна - мои правила
09 января 2017 г., 13:19
Дебильную афишу собрали. И это наше министерство образования приняло к исполнению? Молодцы!!! Флаг вам...причем американский!!! Вам такой больше нравится?!
Кристина
09 января 2017 г., 13:05
Какие кинопоказы?Все кругом болеют!Мне одной кажется или в департаменте культуры,все сидят в розовых очках???
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