За каникулы трое липчан получили отморожения

Как рассказал GOROD48 заведующий областным ожоговым центром (он работает на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол») Илья Копылов, за новогодние каникулы в ожоговый центр поступили трое пациентов с обморожением. Все - после Рождества. Один пострадавший в Рождественскую ночь гулял без шапки и отморозил уши, второй уснул в снегу, третий чистил машину от снега - у двоих последних обморожены руки.Добавим, что с начала холодов с обморожениями и переохлаждениями в областной ожоговый центр уже поступили около 19 человек.Чтобы избежать обморожения и переохлаждения и их тяжёлых последствий, медики советуют липчанам не употреблять спиртного, одеваться по погоде, не заниматься самолечением: не согревать пострадавшие участки тела на батареях горячей водой. Если вы пострадали на морозе — лучше как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.Во время приближающихся новогодних праздников липчан призывают не терять бдительность. Даже при лёгком морозе можно получить обморожение или переохлаждение организма. Употребление алкоголя этому очень способствует — люди теряют самоконтроль и запросто могут упасть в снег и уснуть. А переохлаждение, порой, бывает ещё страшнее обморожения, — оно ведёт к гибели организма. Во время оттепели сапоги промокают — что тоже чревато обморожением ног.Обморожение или отморожение (термин, применяемый в медицине) - повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры. В большинстве случаев отморожению подвергаются периферические части тела (лицо, руки, стопы, уши, нос и т.д.).В возникновении отморожений большое значение имеет не только продолжительность действия холода, но и многочисленные сопутствующие факторы: повышенная влажность воздуха и ветреная погода в холодное время года, нарушение кровообращения в конечностях от сдавливания тесной обувью, одеждой, повышенная потливость ног, промокшая одежда и обувь, нервно-психическая подавленность, физическое утомление, истощение и т.п.Признаки отморожения: потеря чувствительности; ощущение покалывания или пощипывания; побеление кожи - I степень отморожения; волдыри - II степень отморожения (видно только после отогревания, возможно проявление через 6-12 часов); потемнение и отмирание - III степень отморожения (видно только после отогревания, возможно проявление через 6-12 часов).Чего нельзя делать при отморожении: игнорировать сам факт отморожения; растирать снегом; резко согревать;пить спиртное.Первая помощь при отморожениях сводится к восстановлению температуры и кровообращения в пораженных тканях. Пострадавшему дают горячую пищу и питье, накрывают теплым одеялом.На пострадавшие конечности накладывают теплоизолирующие материалы (можно надеть шерстяные носки, варежки, укутать пострадавшего шарфом, пуховым платком).Недопустимо растирать отмороженные участки тела снегом, согревать под горячей водой, возле обогревательных приборов, использовать народные средства.