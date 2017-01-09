В Ельце выявлены 10 пьяных водителей

Еще 16 отказались проходить освидетельствование.

С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на территории города Ельца ОГИБДД ОМВД России по городу Ельцу проводилось комплексное профилактическое мероприятие, в ходе которого дорожные полицейские уделяли особое внимание проверке максимально возможного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.

Во время рейда было выявлено 10 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения и 16 фактов отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет, сообщает ОГИБДД ОМВД России по городу Ельцу