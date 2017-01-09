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НовостиПроисшествия

В Липецке пациент тубдиспансера выпрыгнул из окна и переломал ребра

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09 января 2017 г., 11:54
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В Липецке пациент тубдиспансера выпрыгнул из окна и переломал ребра

Его предшественник, при попытке покинуть медучреждение через окно, погиб

В Липецком областном противотуберкулезном диспансере мужчина спрыгнул из окна третьего этажа на козырек приемного отделения.

Как стало известно, мужчина после этого получил перелом ребер, пневмоторакс и ушибы. С травмами 52-летний житель Усмани был госпитализирован. По словам больных, на такой риск чаще всего идут люди, желающие найти среди ночи алкоголь.

Напомним, что это уже не первый случай подобного нарушения режима медучреждения. Так, в августе прошлого года 54-летний пациент пытался спуститься по веревке с пятого этажа. Только в тот раз мужчина сорвался и погиб от полученных травм.

Теги новости: тубдиспансер
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