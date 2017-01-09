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НовостиОбщество

За 8 дубов и 4 ясеня возбуждено уголовное дело

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09 января 2017 г., 11:52
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За 8 дубов и 4 ясеня возбуждено уголовное дело
Фото http://weter-peremen.org

Ущерб оценили в 600 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, в ноябре 2016 г. на телефон "горячей линии"  Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры поступило анонимное сообщение о незаконной вырубке деревьев около села Хутор-Берёзовка Тербунского района.

В ходе проверки факт незаконной вырубки 8 дубов и 4 ясеней полностью подтвердился. Размер ущерба, причиненного собственнику земельного участка, составил почти 600 тыс. руб.

В связи с этим материалы проверки были направлены в МОМВД России «Тербунский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела  по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело возбуждено, ход расследования взят прокуратурой на контроль. 

Санкция статьи предусматривает наказание  в виде штрафа в размере от 1 миллиона до 3 миллионов рублей либо принудительных работ на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Теги новости: Прокуратура, штраф.
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иван
09 января 2017 г., 12:09
А кто будет отвечать за вырубку елей у здания рблпрокуратуры.
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