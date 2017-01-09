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НовостиОбщество

В Липецке прошла встреча с курсантами

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0
09 января 2017 г., 11:34
175
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В Липецке прошла встреча с курсантами
Фото http://www.doal.ru/sites/default/files/styles/large/public/p1030183.jpg?itok=18oR_E9b

Она собрала 75 будущих защитников Отечества из 15 высших военных учебных заведений страны и учащихся-кадетов.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в первые дни наступившего года в школе №14 ежегодно собираются выпускники кадетских классов разных лет, учащиеся, педагоги. Январь 2017 года не стал исключением: "Встреча с курсантами" объединила 75 будущих защитников Отечества из 15 высших военных учебных заведений страны и учащихся-кадет.

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор школы Вера Казьмина, офицеры-преподаватели, тренеры, учителя. Почётным гостем встречи стал депутат Государственной думы, Герой Российской Федерации, заслуженный военный штурман, более 30 лет прослуживший в Вооруженных силах нашей страны, подполковник Владимир Богодухов.

Как сообщили в школе №14, на встрече были подведены итоги работы кадетского класса за 2016 год, названы достижения кадет и выпускников. Праздник прошёл в тёплой, дружественной обстановке. По словам собравшихся, это была встреча поколений и друзей.

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