Детские утренники в Ельце не отвечали требованиям безопасности

Виновным грозят штрафы.

Прокуратура Ельца в период проведения детских новогодних утренников совместно с территориальным органом госпожнадзора проверила соблюдение федерального законодательства о пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и учреждениях культуры.

В ходе проверки выявлены нарушения, ставшие основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

В частности, администрацией ряда организаций не была организована очистка от снега и льда пожарных гидрантов, не обеспечено наличие исправных электрических фонарей, табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и др.

По результатам проверки в отношении правонарушителей прокурор возбудил административные дела ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Как разъяснили в прокуратуре Липецкой области, нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц - от 6000 до 15 000; на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.