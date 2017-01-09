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НовостиОбщество

Инструктор физкультуры из липецкого детсада стала одной из лучших в ЦФО

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0
09 января 2017 г., 11:25
321
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Инструктор физкультуры из липецкого детсада стала одной из лучших в ЦФО
Фото http://el-ab.ru

Липчанка оказалась подготовленной и теоретически, и практически.

Инструктор по физической культуре ДОУ № 134 Наталья Иванова стала «серебряным» призером XII конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» ЦФО России

В конкурсе участвовали педагоги и3 17 регионов. Испытания состояли из двух туров: теоретическая защита авторской программы, разработки, технологии и практическое занятие специалиста с группой незнакомых обучающихся с демонстрацией наиболее ярких фрагментов своей авторской программы, разработки, технологии.

Наталья Николаевна представила членам жюри и зрителям конкурса авторскую разработку «Игровые технологии в образовательном процессе по физическому развитию» и продемонстрировала, как во внеучебное время можно проводить физкультурно-оздоровительную работу с детьми 6-7 лет с использованием детских тренажеров. В итоге – второе место среди всех конкурсантов.

Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно–оздоровительной и спортивной работы» проводится с целью повышения квалификации и развития творческой инициативы педагогов, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с обучающимися, воспитанниками, выявления и поощрения лучших педагогов-организаторов

Теги новости: Детский сад, конкурс, физкультура.
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