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НовостиОбщество

67-летняя данковчанка убила сожителя

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0
09 января 2017 г., 11:23
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67-летняя данковчанка убила сожителя

Бабуля сама пришла в полицию и во всем призналась.

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней пенсионерки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство).

По данным следствия, подозреваемая вечером 8 января текущего года во время ссоры с 54-летним сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался. О произошедшем  пенсионерка заявила в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемая задержана и дает признательные показания, поясняя, что преступление совершила в ответ на агрессивное поведение своего сожителя. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются возможные свидетели и очевидцы. Назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщили в СУ СК по Липецкой области, расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям подозреваемой будет дана окончательная юридическая квалификация.

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