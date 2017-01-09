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НовостиОбщество

Легендарный липецкий фотограф подготовил талантливых учеников

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09 января 2017 г., 11:13
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Легендарный липецкий фотограф подготовил талантливых учеников
Фото http://www.doal.ru/

Все семеро воспитанников Владимира Кулика получили награды за свои снимки.

В Липецкой области прошли шестые молодежные Дельфийские игры «Старт надежды». Среди двадцати шести номинаций Дельфийских игр - театр, изобразительное искусство, фотография, тележурналистика, дизайн одежды, академическое пение, народный танец и многие другие. В региональном этапе приняли участие более 400 представителей творческой молодежи из всех муниципальных образований региона в возрасте от 10 до 25 лет.

Оценивали выступления конкурсантов члены жюри, в состав которого вошли известные музыканты, народные артисты РФ, заслуженные работники культуры, актеры и режиссеры профессиональных театров и балетмейстеры.

Как сообщили в ДТ «Октябрьский», шестые молодежные Дельфийские игры принесли коллективу рекордное число побед. Обладательницей почётного третьего места и бронзовой медали в номинации «Искусство воспитания» стала педагог студии изобразительного искусства «Палитра детства» Ольга Перфилова.

А в студии рекламы и журналистики «Оранжевый лис», которой руководит известнейших липецкий педагог, отограф и журналист Владимир Кулик из семерых заявленных участников в номинации «Фотография» все семеро получили награды: «золото» у Елены Ланьшиной, Евгении Перовой, Валерии Дьяченковой; обладателями «серебра» стали Любовь Скользнева, Анастасия Дрепина и Егор Зернов; «бронзу» завоевала Ангелина Горшина.  

Теги новости: Конкурс, педагогика.
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1
09 января 2017 г., 11:52
ортограф?
Ден
09 января 2017 г., 11:38
Шикарное фото к публикации! Просто фурор
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