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НовостиОбщество

Лучшей деловой женщиной Липецка стала заместитель директора детсада

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09 января 2017 г., 11:10
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Лучшей деловой женщиной Липецка стала заместитель директора детсада
Фото http://www.doal.ru/

Оказывается, деловые качества можно проявить не только в бизнесе, но и в педагогике.

Заместитель заведующей дошкольным образовательным учреждением комбинированного вида №20 Мария Некрасова стала обладателем диплома и премии «Золотая птица» в номинации «Лучшая молодая представительница деловых женщин России» XII Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех».

Как сообщили в городском департаменте образования, Мария имеет высшее педагогическое и юридическое образование. Является членом ассоциации молодых учителей и проводит большую общественную работу. Награждена дипломом «Молодой лидер города Липецка», памятным знаком «Трудовая слава молодежи», стала «Липчанкой года -2016». В этом году открыла центр детского развития «Вундеркинд».

XII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2016 проводился в течение года с целью повышения роли деловой, социально-активной женщины в жизни государства и общества, раскрытия потенциала женского участия в решении задач регионального развития. Премией «Золотая птица» были награждены женщины по семи Федеральным округам России за выдающиеся успехи в их деятельности, а также представители администраций городов и регионов – за поддержку развития женского предпринимательства.

Победительницы конкурса отбирались по следующим критериям: личные качества, деловая репутация, финансовое влияние, социальная активность, гармония в семейных отношениях, организационные навыки и уровень мышления, умение создавать/работать в команде, способность генерировать новые идеи, адаптивность (умение соответствовать современным тенденциям и требованиям), оперативность реагирования на изменение рыночной ситуации, внешний имидж, внешняя привлекательность.

В 2016 году конкурс прошел при поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Российского Союза промышленников и предпринимателей, общероссийской общественной организации «Деловая женщина».

Теги новости: Детсад, деловая женщина.
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алтух
09 января 2017 г., 11:22
готовят в избирательную комиссию этих малолеток, которые на самом деле дура дурой
911
09 января 2017 г., 11:21
"ЖДЕТСАДА"-это что за заведение такое?
Все комментарии (2)
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