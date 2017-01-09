За заслуги перед Липецком отметили заведующую детсада и директора школы

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Их наградил лично мэр Липецка.

На торжественном предновогоднем мероприятии в большом зале администрации Липецка двенадцати горожанам были вручены знаки отличия «За заслуги перед городом Липецком». Среди них – Валентина Кузнецова, заведующая дошкольным образовательным учреждением №124, и Вера Иванищева, директор школы №24 имени М.Б. Раковского.

Как сообщили в городском департаменте образования, награды вручил глава города Сергей Иванов, который поздравил героев дня и участников праздника с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал благополучия городу и удачи во всех начинаниях всем горожанам.

Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» учрежден 6 апреля 2004 года. Им награждаются отдельные граждане, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности за особо выдающиеся заслуги и значительный вклад в развитие города, достижения в производственной, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности.