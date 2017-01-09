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НовостиОбщество

В изъятых в Липецке «фанфуриках» было 30 литров пойла

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09 января 2017 г., 11:03
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В изъятых в Липецке «фанфуриках» было 30 литров пойла
Фото http://cheb.potokmedia.ru

А всего в Липецке забраковали 1,5 тысячи литров спирта.

За последние два месяца сотрудники Роспотребнадзора по Липецкой области проверили 315 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую пищевую продукцию и непищевую продукцию, аптечных учреждений.

Как сообщили в управлении, исследованы 58 проб спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции. Не соответствовали требованиям 3 пробы.

За нарушения требований технических регламентов, связанных с хранением продукции, сопроводительной документацией, маркированием составлено 201 протокол об административном правонарушении, снято с реализации 31 партия спиртосодержащей продукции объемом 1450,5 литров, в том числе непищевой 1306,5.

Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция, приостановленная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в розничной торговле - тоники «Медовый», «Хлебный», лосьоны «Вита-септ», «Огуречный», настойка «Боярышника» общим объемом 30,4 литра.

Теги новости: Фанфурики, спирт, опасность, здоровье, смерть.
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n
09 января 2017 г., 11:28
что стало с сайтом? что за название статьи ? город48 -стал желтой прессой, статьи пишут не пойми кто...
Все комментарии (1)
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