В изъятых в Липецке «фанфуриках» было 30 литров пойла

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А всего в Липецке забраковали 1,5 тысячи литров спирта.

За последние два месяца сотрудники Роспотребнадзора по Липецкой области проверили 315 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую пищевую продукцию и непищевую продукцию, аптечных учреждений.

Как сообщили в управлении, исследованы 58 проб спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции. Не соответствовали требованиям 3 пробы.

За нарушения требований технических регламентов, связанных с хранением продукции, сопроводительной документацией, маркированием составлено 201 протокол об административном правонарушении, снято с реализации 31 партия спиртосодержащей продукции объемом 1450,5 литров, в том числе непищевой 1306,5.

Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция, приостановленная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в розничной торговле - тоники «Медовый», «Хлебный», лосьоны «Вита-септ», «Огуречный», настойка «Боярышника» общим объемом 30,4 литра.