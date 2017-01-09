Липчанин попался на краже из железнодорожного вагона

В ходе проведения оперативных мероприятий на территории грузового парка железнодорожной станции Раненбург сотрудниками полиции был задержан 35-летний житель Липецкой области.

При себе у задержанного находилась часть воздухораспределителя тормозной системы, похищенная им из вагона стоявшего на 20 пути грузового парка.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, оценивается ущерб, нанесенный подозреваемым собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в управлении на транспорте МВД России.