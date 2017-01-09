Сотрудники транспортной полиции задержали на вокзале Липецка мужчину с героином

За административное правонарушение, совершенное на перроне вокзала станции Липецк, полицейскими был доставлен в дежурную часть 28-летний местный житель.

В ходе проведения личного досмотра у правонарушителя обнаружено и изъято согласно проведенного исследования наркотическое вещество - героин, массой 0,63 гр. Со слов подозреваемого наркотики он нашел на одной из улиц города и хранил их у себя для собственного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование.