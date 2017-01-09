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НовостиПроисшествия

Сотрудники транспортной полиции задержали на вокзале Липецка мужчину с героином

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09 января 2017 г., 10:43
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Сотрудники транспортной полиции задержали на вокзале Липецка мужчину с героином

За административное правонарушение, совершенное на перроне вокзала станции Липецк, полицейскими был доставлен в дежурную часть 28-летний местный житель.

В ходе проведения личного досмотра у правонарушителя  обнаружено и изъято согласно проведенного исследования наркотическое вещество - героин, массой 0,63 гр. Со слов подозреваемого наркотики он нашел на одной из улиц города  и хранил их у себя для собственного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование.

Теги новости: наркотики
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КУМОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
09 января 2017 г., 11:26
ПОДБРОСИЛИ, ПОПИСАЛ НЕ ТАМ ГДЕ НУЖНО.
Нонка
09 января 2017 г., 10:57
Молодцы ребята задержали упыря корявого -наркоман недочеловек Теперь срок хороший прицепят и адью отбывать Хотя наркоманов надо сразу на месте где обнаружил там его и не стало
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