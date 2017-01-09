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НовостиПроисшествия

В Липецке водитель сбил на пешеходном перекрестке подростка и скрылся

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09 января 2017 г., 10:33
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В Липецке водитель сбил на пешеходном перекрестке подростка и скрылся

Полицейские задержали водителя

6 января в Липецке в 16.20 на ул. Кривенкова неизвестный водитель неустановленного автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 13-летнего пешехода, который с травмой госпитализирован. В результате оперативных действий сотрудников ГИБДД нарушитель был установлен – им оказался 33-летний водитель «Тойоты».

7 января в Задонском районе в 8.40 на автодороге Орел – Тамбов 55-летний водитель «Мицубиси» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Скания» под управлением 39-летнего мужчины. Затем движущийся сзади в попутном с «Мицубиси» направлении еще один большегруз «Скания» столкнулся со встречным грузовиком. После того поочередно столкнулись ГАЗ-2842, «Шкода-Румстер» и «Пежо». В результате водитель «Мицубиси» получил смертельные травмы, а водители грузовиков с травмами госпитализированы.

8 января в Становлянском районе в 16.00 на автодороге «Дон» 34-летний водитель «Мицубиси» столкнулся с движущимся в попутном направлении «Фредлайнером» под управлением 26-летнего мужчины. В результате водитель «Мицубиси» с травмами госпитализирован.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1133 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 23, превышение скорости – 58, неиспользование ремней безопасности – 165, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 157, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Теги новости: дтп, пешеход
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