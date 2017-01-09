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НовостиОбщество

За год в Липецкой области умерли 66 ВИЧ-инфицированных

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09 января 2017 г., 10:19
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За год в Липецкой области умерли 66 ВИЧ-инфицированных

А заразились 358 человек.

В прошлом году в нашем регионе выявили 358 ВИЧ-инфицированных, в том числе 302 - среди местного населения (с учетом УФСИН). Как сообщила GOROD48 главный врач Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, главный эпидемиолог Липецкой области Людмила Кириллова, 66 ВИЧ-инфицированных в 2016 году умерли, когда как годом раньше не стало 62 человек.

Количество выявленных случаев ВИЧ по области оказалось на 206 или на 36,2% меньше, чем в 2015 году. Среди жителей Липецкой области количество вновь выявленных случаев ВИЧ сократилось на 163 или на 32%, среди жителей Липецка - на 157 или на 30%.

Уменьшается наркотический путь передачи — с 61,1 до 54,3% (по России этот показатель составляет 52%). При этом доля полового пути передачи выросла с 27,5 до 36,1%.

В Липецкой области за весь период эпидемии родилось 215 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, у 8 из них произошло заражение вирусом иммунодефицита человека от матери во время беременности и родов. В прошлом году появились на свет 29 малышей.

Хуже всего ситуация с ВИЧ обстоит в Липецке, Краснинском и Липецком районах. Если по области пораженность населения ВИЧ составляет 134 случая на 100 тысяч населения, то в Краснинском районе — 173,2, в Липецке — 192, в Липецком районе — 149,6. Среднероссийский показатель - 182,5.
Теги новости: ВИЧ, СПИД
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