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НовостиОбщество

В Липецке состоится новогодний праздник для собак

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09 января 2017 г., 10:11
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В Липецке состоится новогодний праздник для собак

И их заводчиков.

15 января в Липецке состоится новогодний праздник для хвостатых и их владельцев. Региональный кинологический центр запланировал устроить областную выставку собак "Новогодний калейдоскоп", а также монопородную презентацию. Героиней дня выступит среднеазиатская овчарка.

Среднеазиатская овчарка - одна из самых древних служащих людям пород. Породу также называют алабай. Этих собак считают прекрасными защитниками и охранниками, отличающихся спокойствием и терпеливостью. Рост взрослых псов стартует от 70 см, а вес - от 50 кг.

Организатором мероприятия выступает липецкая областная общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта". Площадкой для праздника выступит специализированный участок в парке Победы.

Здесь же, но 19 февраля, запланировано проведение чемпионата Липецкой области по зимним кинологическими видам спорта «Зимние гонки — 2017». Собаки будут выполнять буксировку детей, а также юниоров и взрослых, лыжников. Дистанции варьируются от 50 до 100 метров.
Теги новости: Собаки, животные, псы, кинология
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лев толстовская чинуша
09 января 2017 г., 10:17
самое главное не забудьте надеть намордники на этих ,,помощников,,
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