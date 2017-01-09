В Липецке состоится новогодний праздник для собак

И их заводчиков.

15 января в Липецке состоится новогодний праздник для хвостатых и их владельцев. Региональный кинологический центр запланировал устроить областную выставку собак "Новогодний калейдоскоп", а также монопородную презентацию. Героиней дня выступит среднеазиатская овчарка.Среднеазиатская овчарка - одна из самых древних служащих людям пород. Породу также называют алабай. Этих собак считают прекрасными защитниками и охранниками, отличающихся спокойствием и терпеливостью. Рост взрослых псов стартует от 70 см, а вес - от 50 кг.Организатором мероприятия выступает липецкая областная общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта". Площадкой для праздника выступит специализированный участок в парке Победы.Здесь же, но 19 февраля, запланировано проведение чемпионата Липецкой области по зимним кинологическими видам спорта «Зимние гонки — 2017». Собаки будут выполнять буксировку детей, а также юниоров и взрослых, лыжников. Дистанции варьируются от 50 до 100 метров.