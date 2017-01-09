Липчане обсудили смену часового пояса для региона

Многим слишком рано светает и темнеет.Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение предложения Сергея Шульца об изменении для Липецкой области часового пояса. Свою идею автор аргументировал тем, что в регионе слишком рано светает и слишком рано темнеет.
За положенные три недели в голосовании приняли участие 252 пользователя платформы. 226 из них одобрили инициативу.
- Перевести на час вперед время! Нам ненужно солнце с 3-4 ночи и темень в 8-9 вечера, - считает Алина Липовкина.
- Поддерживаю идею. По тому времени, в котором мы сейчас живем, летом очень неудобно: в три утра уже петухи орут, а вечером в восемь часов уже ночь, - пишет Крашенинина Лариса.
- Я тоже одобряю сию идею. Редким людям нужен солнечный свет в 3 утра, когда обычно народ спит в среднем до 6 утра. То есть нет никакой пользы в том, что за окном свет, и мы его не используем. И вечером рано темнеет в 9 часов так, что хозяйские дела приходится делать под лампочкой. От этого выигрывают (зарабатывают на нас) только ресурсоснабжающие организации, которые и лоббировали в своё время принятие таких законов,- замечает Игорь Новиков.
Тем не менее инициатива не прошла минимального порога для кворума в 500 одобрений. По этой причине идея не будет рассмотрена в отраслевых органах власти Липецка и региона.