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НовостиОбщество

Липчане обсудили смену часового пояса для региона

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09 января 2017 г., 10:04
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Липчане обсудили смену часового пояса для региона

Многим слишком рано светает и темнеет.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение предложения Сергея Шульца об изменении для Липецкой области часового пояса. Свою идею автор аргументировал тем, что в регионе слишком рано светает и слишком рано темнеет.

За положенные три недели в голосовании приняли участие 252 пользователя платформы. 226 из них одобрили инициативу.

- Перевести на час вперед время! Нам ненужно солнце с 3-4 ночи и темень в 8-9 вечера, - считает Алина Липовкина.

- Поддерживаю идею. По тому времени, в котором мы сейчас живем, летом очень неудобно: в три утра уже петухи орут, а вечером в восемь часов уже ночь, - пишет Крашенинина Лариса.

- Я тоже одобряю сию идею. Редким людям нужен солнечный свет в 3 утра, когда обычно народ спит в среднем до 6 утра. То есть нет никакой пользы в том, что за окном свет, и мы его не используем. И вечером рано темнеет в 9 часов так, что хозяйские дела приходится делать под лампочкой. От этого выигрывают (зарабатывают на нас) только ресурсоснабжающие организации, которые и лоббировали в своё время принятие таких законов,- замечает Игорь Новиков.

Тем не менее инициатива не прошла минимального порога для кворума в 500 одобрений. По этой причине идея не будет рассмотрена в отраслевых органах власти Липецка и региона.
Теги новости: Пояс, время
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гость
09 января 2017 г., 10:37
И когда только успели обсудить? Я за то, чтобы вечером было светлее!
Опс
09 января 2017 г., 10:35
Да конечно,в 3часа ночи еще все спят,а тут уже во всю рассвет и солнце прет в глаза,надо передвинуть стрелки.
Че
09 января 2017 г., 10:30
За то зимой рассвет не 10 часов,а в 8 утра как положено.
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