В России не тронут в новом году нескольких губернаторов

В отставку не уйдут главы Белгородской, Липецкой, и еще ряда областей

Портал «URA.Ru» представил консенсус-прогноз, который составлен на основе интервью с политологами, экономистами, социологами о том, что ждет Россию в 2017 году. Губернаторы и чиновники, которых отправят в отставку, конфликты элит, новые коррупционные дела, политические реформы — опрошенные эксперты говорят, что вся эта повестка будет подчинена задачам президентской кампании, которая стартует уже в следующем году.

Содержание 2017 года будет находиться в прямой зависимости от более далекого будущего — от выборов президента России в 2018 году, считают эксперты. Формирование эффективного губернаторского корпуса, согласование интересов элит, экономическая повестка, внешний курс — все так или иначе будет пересекаться с задачами президентской кампании. Работа на явку, качество электората, борьба с негативными социальными настроениями будет приоритетной для власти уже в следующем году.

В 2017 году в 14 регионах пройдут выборы губернаторов, в одном — Адыгее — назначение главы республики. Эти выборы могут стать тренировочной площадкой для избирательной кампании президента, считают эксперты. Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов говорит, что главная задача, которая стоит перед политическим руководством страны, чтобы губернаторы, выбранные в 2017 году, одержали уверенную победу. «Они должны стать основой для президентских выборов 2018», — замечает эксперт.

Среди возможных отставников в регионах, где планово пройдут выборы, чаще других экспертами назывались губернаторы Рязанской области Олег Ковалев и Новгородской области Сергей Митин.

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, возможно, придется уйти в следующем году, считают эксперты.

В зону риска также попали Пермский край, Карелия. Досрочные выборы с отставкой действующих глав могут пройти в Приморье,Нижегородской, Самарской, Московских и Кемеровской областях. «По самому губернатору Кемеровской области Аману Тулееву вопросов нет, но у него сложная ситуация в регионе, и ему уже пора уходить. На его место рассматриваются уже кандидатуры, в числе которых мэр Нижнего Тагила Сергей Носов», — замечает политтехнолог Дмитрий Гусев. Политолог Илья Гращенков также говорит, что «будут убирать возрастных губернаторов и тех, кто не способен вести самостоятельную экономическую политику». По его словам, из старожилов могут сделать исключение для губернаторов Белгородской области Евгения Савченко, Липецкой области Олега Королева и Калужской области Анатолия Артамонова — они могут уйти после 2017 года. «Представляется вероятной отставка губернаторов Рязанской, Нижегородской, Кемеровской и Самарской областей. Смена поколений элит», — говорит Андрей Максимов. Политолог Вячеслав Смирнов прогнозиурет замену несправившихся губернаторов на лояльных, «а главное не алчных и не глупых, генералов».



