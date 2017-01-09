В Липецке встретятся красотки с пипидастрами

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Яркое соревнование примет вуз.

5 февраля в спортивном комплексе Липецкого государственного технического университета состоится открытый чемпионат и первенство по чир-спорту и черлидингу Липецкой области. Как сообщают организаторы, соревнование состоится при поддержке управления физкультуры и спорта региона и союза черлидинга Липецкой области.Первенство состоится в категориях:хип-хоп двойка, джаз-группа, джаз-двойка, чир-пом фристайл группа, чир-фристайл двойка, хип-хоп группа. Участниками выступлений в зависимости от вида соревнования могут быть ребята и девушки от 11 лет. Все спортсмены должны иметь специальный страховой контракт. Ожидается, что сами соревнования займут около пяти часов.Победители награждаются дипломами, медалями и кубками. Призеров ждет тот же набор, исключая кубок.