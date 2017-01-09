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НовостиОбщество

В Липецке встретятся красотки с пипидастрами

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0
09 января 2017 г., 09:51
13
1022
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В Липецке встретятся красотки с пипидастрами
Фото: s1-ssl.dmcdn.net

Яркое соревнование примет вуз.

5 февраля в спортивном комплексе Липецкого государственного технического университета состоится открытый чемпионат и первенство по чир-спорту и черлидингу Липецкой области. Как сообщают организаторы, соревнование состоится при поддержке управления физкультуры и спорта региона и союза черлидинга Липецкой области.

Первенство состоится в категориях:хип-хоп двойка, джаз-группа, джаз-двойка, чир-пом фристайл группа, чир-фристайл двойка, хип-хоп группа. Участниками выступлений в зависимости от вида соревнования могут быть ребята и девушки от 11 лет. Все спортсмены должны иметь специальный страховой контракт. Ожидается, что сами соревнования займут около пяти часов.

Победители награждаются дипломами, медалями и кубками. Призеров ждет тот же набор, исключая кубок.
Теги новости: Конкурс, шоу
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Ваши комментарии
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иней
09 января 2017 г., 10:35
То, чем махают, прости господи, чирлидершы называется Pom Pom. Внешнее сходство с метелкой для пыли наградило Пом Пом сленговым названием — duster или cheering duster.
В сумме получаем PomPom Duster, которое, при определенном сокращении, может превратиться в этот самый пипидастр.
алтух
09 января 2017 г., 10:30
а судьи из избирательных комиссий придут
белочка в клетке
09 января 2017 г., 10:25
Моё мнение таково,что это всё идёт с Запада,выставляют девчонок практически в купальниках (или коротких шортиках ) и белых сапожках,которые прыгают с этими помпончиками и возбуждают мужиков.Я бы свою дочь ни за какие деньги туда бы не отправила.
Удивляет возраст ,аж с 11 лет вербуют девочек на эти якобы соревнования ...
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