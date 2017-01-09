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НовостиОбщество

Чиновников оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что они проверили частный пруд

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09 января 2017 г., 09:53
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Чиновников оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что они проверили частный пруд
Фото http://sluzhebnyesobaki.spybb.ru

Если проверяющие еще раз сунутся к пруду, их отстранят от должности.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобе  предпринимателя по вопросу нарушения федерального законодательства о государственном контроле должностными лицами ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы».

Установлено, что заявитель осуществляет в Лев-Толстовском районе деятельность по организации рыболовства и рыбоводства. В сентябре текущего года государственный инспектор по охране диких животных провел внеплановую проверку хозяйственной деятельности предпринимателя, в т.ч. законности спуска арендованного пруда.

Однако вопреки закону проверка проводилась без обязательного распоряжения руководителя органа государственного контроля.

По факту незаконного вмешательства в деятельность представителя малого бизнеса природоохранный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.19.6.1. КоАП РФ (грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки без распоряжения (приказа) руководителя либо заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) или муниципального контроля), по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо оштрафовано в размере 5 тыс. рублей. 

Одновременно с этим в адрес директора ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» внесено представление об устранении допущенных нарушений и привлечении виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности.

Правонарушитель  не согласился с решением суда и обжаловал его в Липецкий областной суд. Однако аргументированная позиция прокурора  позволила оставить решение суда первой инстанции в силе.

В случае повторного совершения указанным лицом аналогичного правонарушения ему будет грозить наказание в виде дисквалификации.

Теги новости: Прокуратура
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алтух
09 января 2017 г., 10:24
надо было на-500
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