В Липецкой области отмечен рост безработицы

Минтруд России осуществляет мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

Накануне нового года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,4 % и составила 888 626 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее этот показатель составлял 993,1 тыс. человек.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 9 регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, республиках Саха, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Алтай, Дагестан, Тыва, Воронежской области.

В 74 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение произошло: в Сахалинской, Астраханской, Липецкой, Магаданской и Архангельской областях, Удмуртской Республике и Республике Бурятия, гг. Санкт-Петербург и Севастополь, Камчатском и Ставропольском краях.