Искать:
9
Понедельник, 9 января 2017 г.10:38
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецкой области отмечен рост безработицы

Рекомендую
0
09 января 2017 г., 09:50
1
255
Изменить шрифт
В Липецкой области отмечен рост безработицы

Минтруд России осуществляет мониторинг рынка труда в разрезе субъектов Российской Федерации, который базируется на официальной информации, представляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости.

Накануне нового года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,4 % и составила 888 626 человек, что является сезонным фактором. Годом ранее этот показатель составлял 993,1 тыс. человек.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 9 регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, республиках Саха, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Алтай, Дагестан, Тыва, Воронежской области.

В 74 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение произошло: в Сахалинской, Астраханской, Липецкой, Магаданской и Архангельской областях, Удмуртской Республике и Республике Бурятия, гг. Санкт-Петербург и Севастополь, Камчатском и Ставропольском краях.

Теги новости: безработица
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецкой области снизился уровень безработицы
В Липецкой области снизился уровень безработицы
28.06.2016 17:12:26
26
1646
В службу занятости с начала года обратились 32,3 тысячи липчан
В службу занятости с начала года обратились 32,3 тысячи липчан
07.10.2016 13:15:55
7
1239
Количество безработных в Липецкой области уменьшилось
Количество безработных в Липецкой области уменьшилось
21.11.2016 09:56:24
34
933
В Липецкой области официальных безработных – 3 тысячи человек
В Липецкой области официальных безработных – 3 тысячи человек
05.12.2016 11:25:20
24
1580
В Липецкой области 3000 безработных
В Липецкой области 3000 безработных
15.12.2016 11:25:04
15
1251
Ваши комментарии
Добавить комментарий
ольга петровна
09 января 2017 г., 10:26
мы живем не просто хорошо, а очень даже хорошо, я и паша.
Все комментарии (1)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро