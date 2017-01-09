Полицейские выяснили, кто украл золото, дорогие гаджеты и забор

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За сутки полицейским удалось раскрыть 4 кражи.

Липецкие полицейские плодотворно провели минувшие сутки, раскрыв четыре ранее совершенных преступления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, установлен предполагаемый участник кражи золотых изделий из квартиры дома на улице Гусева, совершенной 21.10.2016 г. Им оказалсяработающий ранее судимый 39-летний гражданин;

УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи металлического забора с территории садового участка, совершенной 11.10.2016г. – неработающий ранее судимый 24-летний гражданин;

ОП № 8 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участник кражи планшетного компьютера из помещения салона связи на площади Победы, совершенной 23.12.2016г. – неработающий ранее судимый 27-летний гражданин;

МОМВД России «Лебедянский» установлен предполагаемый участник кражи цифрового фотоаппарата из комнаты общежития в поселке. Агроном, совершенной 06.01.2017г. – неработающий 32-летний гражданин.