Зэк призывал людей к экстремизму прямо из колонии

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Решетки и колючую проволоку он легко преодолел с помощью соцсетей.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети Интернет.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, обвиняемый, отбывая наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, используя сотовые телефоны, действуя умышленно по мотивам социальной, расовой, национальной и религиозной розни, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» информационные материалы экстремистского характера доступные для неограниченного круга пользователей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура города.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.