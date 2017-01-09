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НовостиОбщество

Зэк призывал людей к экстремизму прямо из колонии

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0
09 января 2017 г., 08:48
224
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Зэк призывал людей к экстремизму прямо из колонии
http://tv-mig.ru

Решетки и колючую проволоку он легко преодолел с помощью соцсетей.

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети Интернет.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, обвиняемый, отбывая наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Липецкой области, используя сотовые телефоны, действуя умышленно по мотивам социальной, расовой, национальной и религиозной розни, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»  информационные материалы экстремистского характера доступные для неограниченного круга пользователей. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура города.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде  принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Теги новости: Прокуратура
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