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НовостиВ мире

Украинская оппозиция в Москве готовится создать правительство в изгнании

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09 января 2017 г., 08:03
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Экс премьер-министр Украины Николай Азаров считает признание событий на Украине в 2014 году государственным переворотом первым шагом в борьбе

Украинская оппозиция в Москве готовится создать правительство в изгнании, при подходящих условиях.

Об этом заявил «Известиям» экс премьер-министр Украины, глава «Комитета спасения Украины» Николай Азаров.

«Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», – сообщил он «Известиям».

Азаров считает, что решение Дорогомиловского суда Москвы о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом стало первым шагом в борьбе «Комитета спасения Украины».

Он пообещал, что последующие иски в суды международной инстанции заставят признать факт госпереворота на Украине, в том числе и саму Украину.

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