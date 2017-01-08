Покупатель нажаловался на высокие цены в магазине

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В ситуации попытаются разобраться сотрудники управления потребительского рынка.

На телефон горячей линии управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области поступил звонок от возмущенного покупателя, который пожаловался на превышение максимально допустимых цен на социально-значимые продукты питания в магазине на улице Катукова.

В результате сотрудники управления выехали на место и действительно зафиксировали слишком высокие цены – в частности, на минтай свежемороженый – 118,90 рублей за килограмм, яйца куриный 2-го сорта – 56,10 рублей за десяток, яйца первой категории – 62,70 рублей за десяток, яйца отборные – 66 рублей за десяток.

Завышенными оказались и цены на несколько видов молока, а также сахар.

С руководством магазина будет проведена работа по вопросу формирования розничных цен на социально-значимые продукты питания, - пообещали в управлении.

Как показывает практика, такие проверки и профилактические беседы могут иметь один из двух результатов. Либо цены снизят на несколько рублей, что в последнее время происходит все реже, либо предприниматель предоставит документы, подтверждающие, что торговая наценка не превышает допустимый уровень, а цена обусловлена высокой закупочной стоимостью у поставщика. В этом случае продукты не подешевеют, а в перспективе могут вновь подорожать.