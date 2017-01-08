Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет

За два месяца комы Денис Зезиков видел умерших родственников и стоял у райских воротРИА "Воронеж" рассказал о парне, который после ДТП в Задонском районе стал инвалидом, но нашел в себе силы не упасть духом и жить активной жизнью, играть в театре.
А о самой аварии, и что было после, Денис рассказал так: "Мы с другом ехали, дело под Задонском было. Вдруг по встречной полосе на нас машине несется. Мне тогда было 22 года. Друг особо не пострадал, а я два месяца в коме лежал из-за ушиба мозга. Все это время никто из врачей не верил в меня. Маме говорили, зачем ты с ним возишься. Он труп, а если очнется, овощем будет. А мама верила, что у меня все будет хорошо.
Я пока в коме лежал с людьми знакомыми, которые умерли, общался. Ворота видел, которые вход в рай, но меня не пустили, сказали, не время мне туда еще. Помните, как у Высоцкого в одном из стихотворений: «И среди ничего возвышались литые ворота. И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел». Вот я и те ворота литые и видел, как раз.
Я очень хорошо все помню: лица, голоса, свои ощущения. Страха не было, было что-то вроде умиротворенности. А, когда вышел из комы, все суетятся, бегают. Не ожидали, что я приду в себя, думали такое только в сериалах бывает..."