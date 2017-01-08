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НовостиОбщество

Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет

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2
08 января 2017 г., 15:15
3
2308
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Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Фото: riavrn.ru

За два месяца комы Денис Зезиков видел умерших родственников и стоял у райских ворот

РИА "Воронеж" рассказал о парне, который после ДТП в Задонском районе стал инвалидом, но нашел в себе силы не упасть духом и жить активной жизнью, играть в театре.

А о самой аварии, и что было после, Денис рассказал так: "Мы с другом ехали, дело под Задонском было. Вдруг по встречной полосе на нас машине несется. Мне тогда было 22 года. Друг особо не пострадал, а я два месяца в коме лежал из-за ушиба мозга. Все это время никто из врачей не верил в меня. Маме говорили, зачем ты с ним возишься. Он труп, а если очнется, овощем будет. А мама верила, что у меня все будет хорошо.

Я пока в коме лежал с людьми знакомыми, которые умерли, общался. Ворота видел, которые вход в рай, но меня не пустили, сказали, не время мне туда еще. Помните, как у Высоцкого в одном из стихотворений: «И среди ничего возвышались литые ворота. И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел». Вот я и те ворота литые и видел, как раз.

Я очень хорошо все помню: лица, голоса, свои ощущения. Страха не было, было что-то вроде умиротворенности. А, когда вышел из комы, все суетятся, бегают. Не ожидали, что я приду в себя, думали такое только в сериалах бывает..."


Теги новости: ДТП, паранормальные явления,
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апофиг
08 января 2017 г., 16:22
....дааа , приуныли тролли. Проняло видать ...
ХЪ
08 января 2017 г., 15:46
Что то бесы в комментах притихли? Будут и вам ворота,будут не сомневайтесь.Там будете показывать местным,кто из вас круче.
1111
08 января 2017 г., 15:30
Бывает везёт, никогда не знает почему, и повезёт ли...
Все комментарии (3)
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