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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области до -11

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0
08 января 2017 г., 11:47
38
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В Липецкой области до -11

9 января усилится влияние антициклона с севера, ожидается слабый снег. Среднесуточная температура воздуха ожидается 11-13 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  9 января в регионе облачно с прояснениями,  небольшой снег.  Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура ночью 14-19 градусов мороза, днем 6-11 мороза.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 15-17 мороза,  днем 7-9 мороза.

9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 34 градуса мороза.

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