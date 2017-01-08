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НовостиПроисшествия

В Липецке горел магазин "Магнит"

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0
08 января 2017 г., 01:27
1
451
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В Липецке горел магазин "Магнит"

Причиной пожара стало замыкание.

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В Липецке на улице Доватора сегодня ночью произошло возгорание в магазине "Магнит".По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправной проводки. Пожарные подразделения оперативно потушили пламя.
Теги новости: пожар
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Григорий
08 января 2017 г., 02:34
Пацаняки красавчики. Как говорится отработали на 5+.
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