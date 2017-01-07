Литовскую «Угадай мелодию» закрыли за нацистское приветствие

Скандальный выпуск «Угадай мелодии» вышел на экраны 6 январяВ Литве закрыли телепрограмму «Угадай мелодию» из-за продемонстрированного в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил заместитель генерального директора литовского государственного телевидения (LRT), транслировавшего передачу, Римвидас Палецкис, -передает ТАСС.
Во врем выпуска передачи 6 января актриса литовского театра и кино Аста Баукуте угадала песню литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса, после чего одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала «еврей». Врио гендиректора телеканала LRT Римвидас Палецкис отметил, что было принято решение немедленно остановить показ программы.
Ведущие программы не отреагировали на произошедшее. По их словам, они были уверены, что эти кадры не попадут в итоговую запись.
ама Баукуте пояснила, что подобное поведение не является попыткой создать конфликт или политическим выступлением. «Это развлекательная программа, а не политическая», — добавила она. Актриса также подчеркнула, что лично знакома с Палецкисом и никак не хотела оскорбить его.