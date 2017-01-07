Искать:
7
Суббота, 7 января 2017 г.17:40
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ мире

Литовскую «Угадай мелодию» закрыли за нацистское приветствие

Рекомендую
0
07 января 2017 г., 17:34
Изменить шрифт

Скандальный выпуск «Угадай мелодии» вышел на экраны 6 января

В Литве закрыли телепрограмму «Угадай мелодию» из-за продемонстрированного в эфире нацистского приветствия. Об этом сообщил заместитель генерального директора литовского государственного телевидения (LRT), транслировавшего передачу, Римвидас Палецкис, -передает ТАСС.

Во врем выпуска передачи 6 января актриса литовского театра и кино Аста Баукуте угадала песню литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса, после чего одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала «еврей». Врио гендиректора телеканала LRT Римвидас Палецкис отметил, что было принято решение немедленно остановить показ программы.

Ведущие программы не отреагировали на произошедшее. По их словам, они были уверены, что эти кадры не попадут в итоговую запись.

ама Баукуте пояснила, что подобное поведение не является попыткой создать конфликт или политическим выступлением. «Это развлекательная программа, а не политическая», — добавила она. Актриса также подчеркнула, что лично знакома с Палецкисом и никак не хотела оскорбить его.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
67
16920
Три ножевых и пропавшая девочка
Три ножевых и пропавшая девочка
01.01.2017 09:47:15
15
13799
Липчанин угрожает взорвать дом
Липчанин угрожает взорвать дом
02.01.2017 20:47:19
51
13359
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
35
12994
41-летнего липчанина нашли в петле
41-летнего липчанина нашли в петле
03.01.2017 20:59:24
44
12094
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро