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В Липецке в январе созревают бананы
Рекомендую
1
07 января 2017 г., 15:48
2
159
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Фото http://zoo48.ru
Урожай зреет в зоопарке.
Фото
В Липецком зоопарке в "Зимнем саду" готовятся собирать урожай бананов. Фотографию экзотической пальмы с цветком и мини-плодами разместили на сайте зоопарка накануне.
Зоопарк поделился и еще одной забавной фотографией: на ней Капский варан "Ефимка", гуляя по акватеррариуму, интересуется рыбами.
Теги новости:
Бананы
,
зоопарк
,
варан
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/423410/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">В Липецке в январе созревают бананы</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423410/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Урожай зреет в зоопарке.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/423410/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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В Липецке в январе созревают бананы
Урожай зреет в зоопарке.
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Глупый
07 января 2017 г., 15:59
Ну,хоть что то доброе,хорошее...
Ваше имя
07 января 2017 г., 15:57
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