В Липецке в январе созревают бананы

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Урожай зреет в зоопарке.

В Липецком зоопарке в "Зимнем саду" готовятся собирать урожай бананов. Фотографию экзотической пальмы с цветком и мини-плодами разместили на сайте зоопарка накануне.Зоопарк поделился и еще одной забавной фотографией: на ней Капский варан "Ефимка", гуляя по акватеррариуму, интересуется рыбами.