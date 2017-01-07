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НовостиВ России

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной за последние 120 лет

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07 января 2017 г., 15:14
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В Москве это Рождество стало одним из самых холодных

Минувшая ночь в Москве по температуре воздуха побила сразу несколько рекордов. Она стала самой холодной с начала этой зимы и самой морозной в 21 веке, - сообщает Российская Газета.

Так, по данным Гидрометцентра РФ, на ВДНХ была зафиксирована температура -29,9. А в Подмосковье воздух остыл еще сильнее - в Клину и Дмитрове было -33,4. «Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь», — отметили в центре.

Впрочем, самые лютые холода были на праздник еще два столетия назад. В 1891 году столбик термометра опустился почти до минус 34.8 градусов. Этот показатель и по сей день остается самым низким в истории.

6 января столичный главк МЧС предупреждал о возможных аномальных морозах до минус 35 градусов в Москве в ночь на 7 и 8 января. В ведомстве предупредили, что из-за низких температур растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах.
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