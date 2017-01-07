В Москве прошедшая ночь стала самой холодной за последние 120 лет

В Москве это Рождество стало одним из самых холодныхМинувшая ночь в Москве по температуре воздуха побила сразу несколько рекордов. Она стала самой холодной с начала этой зимы и самой морозной в 21 веке, - сообщает Российская Газета.
Так, по данным Гидрометцентра РФ, на ВДНХ была зафиксирована температура -29,9. А в Подмосковье воздух остыл еще сильнее - в Клину и Дмитрове было -33,4. «Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь», — отметили в центре.
Впрочем, самые лютые холода были на праздник еще два столетия назад. В 1891 году столбик термометра опустился почти до минус 34.8 градусов. Этот показатель и по сей день остается самым низким в истории.
6 января столичный главк МЧС предупреждал о возможных аномальных морозах до минус 35 градусов в Москве в ночь на 7 и 8 января. В ведомстве предупредили, что из-за низких температур растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах.