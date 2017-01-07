Движение по елецкой трассе восстановлено

Спасатели и полицейские ликвидировали последствия массовой аварии.7 января в 09.20 в Задонском районе Липецкой области на 248 км трассы Орел-Тамбов водитель автомобиля «Митсубиси L-200» двигаясь со стороны Липецка в сторону Ельца не справился с управлением выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Скания»(регистрационные номера Ленинградской области), который в свою очередь допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении еще одним грузовым автомобилем «Скания» (регистрационные номера Московской области). В разбитые машины врезались двигающиеся со стороны Липецка автомобили «ГАЗель», «Пежо-Бокстер» и «Шкода-Румстер».
Водитель автомобиля «Митсубиси L-200» от полученных травм скончался на месте. Остальные автомобили получили механические повреждения, водители не пострадали. На месте ДТП образовался затор, движение по трассе было перекрыто.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в настоящий момент движение восстановлено.