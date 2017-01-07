В Липецкой области до -13

8 января под влиянием атмосферных фронтов южного циклона снег сохранится, но интенсивность постепенно ослабеет. Среднесуточная температура воздуха ожидается 12-14 градусов мороза, что на 4-6 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью 13-18 градусов мороза, днем 8-13 мороза.

В Липецке переменная облачность, небольшой снег. Температура ночью 15-17 мороза, днем 10-12 мороза.

8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 34 градуса мороза.