По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей

Причиной массовой аварии стал выезд на встречную полосу.

Напомним, что сегодня утром на трассе Липецк-Елец возле заповедника Галичья гора произошло массовое столкновение автомобилей. По уточненным данным, в ДТП участвовали шесть машин.Аварию спровоцировал водитель "Митсубиси", следовавший со стороны Липецка. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Скания". В свою очередь грузовик врезался в еще одну "Сканию". Затем в разбитые машины ударились "ГАЗель", "Пежо Боксер" и "Шкода Румастер".Водитель "Митсубиси" погиб, его личность пока не установлена. Водитель первой "Скании" оказался зажат в кабине, мужчину извлекли из грузовика и отправили в городскую больницу №1 Ельца, его диагноз и личность устанавливаются. Водитель второго грузовика с травмами головы и грудной клетки доставлен в ту же больницу.Проезд по трассе затруднен. Дорожниками организованы пути объезда затора.