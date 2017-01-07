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НовостиОбщество

Рождественскую службу в Липецке провел епископ Усманский Евфимий

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07 января 2017 г., 02:10
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Рождественскую службу в Липецке провел епископ Усманский Евфимий

А митрополит Липецкий и Задонский Никон сегодня посетил Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь.

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Рождественские службы сегодня ночью проходят в православных храмах Липецкой области.

В Христорождественском соборе в Липецке божественную литургию отправлял епископ Усманский Евфимий. Зайдя в храм, он сменил фиолетовое облачение на белое, после чего началась праздничная служба.

По подсчетам правоохранительных органов, сюда сегодня пришло порядка 300 человек. Перед храмом было выставлено ограждение. Здесь же с ручным металлодетектором полицейский проверял верующих. У всех церквей в Липецке также дежурят сотрудники ГИБДД. 

А Митрополит Липецкий и Задонский Никон провел вечернюю архиерейскую службу в Свято-Тихоновском Преображенском женском монастыре Задонска. Утром владыка посетит Рождество-Богородицкий мужской монастырь, где также проведет службу.

Теги новости: Рождество, Евфимий,
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