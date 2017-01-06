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НовостиОбщество

Пенсионеры Елецкого района освоили скандинавскую ходьбу

Рекомендую
1
06 января 2017 г., 22:16
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Пенсионеры Елецкого района освоили скандинавскую ходьбу
Фото: www.elradm.ru

В эти посленовогодние дни в селе Талица можно видеть вереницы пенсионеров с лыжными палками в руках, но без лыж на ногах. Это любители так называемой «скандинавской ходьбы».

Любители скандинавской ходьбы из Талицы объединены в клуб «Преодоление». 

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"Они с огромным удовольствием занимаются скандинавской ходьбой и делают упражнения на свежем воздухе. Занятия проходят весело, задорно и активно. Несмотря на свой возраст, некоторые участники клуба "Преодоление" могут дать " фору" молодому поколению", сообщили в администрации Елецкого района.

Теги новости: скандинавская ходьба
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Ваши комментарии
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Владимир
06 января 2017 г., 23:10
похоже в Талицу скоро автобусы отменят.бабуси с палками и до куева дойдут
1
06 января 2017 г., 22:48
ужас какой.
альпинистские палки используют при ходьбе по горам.
Там в Альпах швейцарские бодрые миллионеры ходят с такими по ущельям и сопкам.
У нас опоганят любую идею
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