Пенсионеры Елецкого района освоили скандинавскую ходьбу

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В эти посленовогодние дни в селе Талица можно видеть вереницы пенсионеров с лыжными палками в руках, но без лыж на ногах. Это любители так называемой «скандинавской ходьбы».

Любители скандинавской ходьбы из Талицы объединены в клуб «Преодоление».









"Они с огромным удовольствием занимаются скандинавской ходьбой и делают упражнения на свежем воздухе. Занятия проходят весело, задорно и активно. Несмотря на свой возраст, некоторые участники клуба "Преодоление" могут дать " фору" молодому поколению", сообщили в администрации Елецкого района.