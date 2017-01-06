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НовостиВ мире

Корабль Януковича арестовали в Киеве

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0
06 января 2017 г., 21:52
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Корабль Януковича арестовали в Киеве

Арест наложили еще в 2016 году.

Как сообщают «Известия», Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе на его дом и судно «Бриг». Постановление было вынесено еще 29 декабря, но сих пор не было опубликовано на сайте учреждения судебной системы Украины.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибло 106 человек. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины возбудила восемь уголовных дел в отношении Януковича.Бывший президент объявлен в розыск.
Теги новости: Арест, суд
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