Корабль Януковича арестовали в Киеве

Арест наложили еще в 2016 году.Как сообщают «Известия», Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе на его дом и судно «Бриг». Постановление было вынесено еще 29 декабря, но сих пор не было опубликовано на сайте учреждения судебной системы Украины.
Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибло 106 человек. Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины возбудила восемь уголовных дел в отношении Януковича.Бывший президент объявлен в розыск.