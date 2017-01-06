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НовостиВ мире

В Европе игрушки вынесло на берег острова

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0
06 января 2017 г., 21:23
79
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В Европе игрушки вынесло на берег острова

Дети Германии должны быть в восторге.

«И на твоей улице перевернется КамАЗ с пряниками!...». Так обычно утешают друг друга дети в России. А вот «И на твой остров выбросит тысячи игрушек» теперь должно войти в обиход сорванцов Германии. Там произошло настоящее нашествие, а, вернее, наплытие, популярных игрушек, называемых в России «киндерами».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на европейскую прессу, тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри обнаружили жители германского острова Лангеог на берегу Северного моря. Яйца, ставшие настоящим сюрпризом для местного населения, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен. Это могло произойти во время шторма, предполагают в прессе.

В шторм 4 января попало судно, которое шло из китайского Яншаня в Бремерхафен в Германии под датским флагом. Как отмечается, шторм также привел к появлению ураганов в некоторых районах страны, вызвал затопления в Гамбурге и на балтийском побережье республики.

Жители острова были заняты сбором яиц весь четверг и продолжили в пятницу. Всего длина загрязненной береговой линии составила около 500 метров.  На уборку вывели даже воспитанников детского сада.
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