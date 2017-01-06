Трамп не поверил в «русский след»

И назвал преследование «охотой на ведьм».Как сообщают «Известия», избранный президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» многочисленные заявления Вашингтона о якобы причастности Москвы к кибератакам на американские организации.
Вместе с тем Трамп прокомментировал заявления сторонников Хиллари Клинтон, списывающих ее поражение на президентских выборах, в том числе и на попытки России повлиять на исход голосования, доказательств чему они не приводят.
Трамп сравнил свою победу с победой Рональда Рейгана, отметив, что он выиграл больше округов, чем Рейган тогда. «Им очень стыдно за это», - добавил он в интервью американской прессе.