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НовостиВ России

Трамп не поверил в «русский след»

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0
06 января 2017 г., 21:04
107
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Трамп не поверил в «русский след»

И назвал преследование «охотой на ведьм».

Как сообщают «Известия», избранный президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» многочисленные заявления Вашингтона о якобы причастности Москвы к кибератакам на американские организации.

Вместе с тем Трамп прокомментировал заявления сторонников Хиллари Клинтон, списывающих ее поражение на президентских выборах, в том числе и на попытки России повлиять на исход голосования, доказательств чему они не приводят.

Трамп сравнил свою победу с победой Рональда Рейгана, отметив, что он выиграл больше округов, чем Рейган тогда. «Им очень стыдно за это», - добавил он в интервью американской прессе.
Теги новости: Трамп
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