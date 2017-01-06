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НовостиОбщество

В Липецке подешевели яйца

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0
06 января 2017 г., 17:42
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В Липецке подешевели яйца

Цены у нас падают так "стремительно", что за несколько лет можно накопить на месячный платеж за ЖКХ.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в торговых павильонах, принадлежащих крупнейшему в регионе производителю куриных яиц, зафиксировано снижение цен на продукцию.

Так, яйца 2-й категории от молодой курочки подешевели на один рубль – с 49 рублей до 48. Яйца 1-й категории теперь стоят на четыре рубля меньше – 55 рублей вместо 59. На ту же сумму снизилась и цена на яйца столовые отборные – до 57 рублей вместо 61. Наконец, куриные яйца высшей категории подешевели с 63-х рублей до 60.

Заметим, что в Липецке не в первый раз дешевеют продукты. Обычно цена опускается на рубль-два, а то и на три рубля – под нажимом проверяющих или без такового. Если внимательно за всем этим следить и покупать продукты исключительно на «ценовом дне», то за несколько лет можно накопить, например, на один месячный платеж за ЖКХ.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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яйцо
06 января 2017 г., 18:45
на сколько?
пацанн
06 января 2017 г., 18:43
с каждым днём всё радостнее жить
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