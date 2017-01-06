В Липецке подешевели яйца

Цены у нас падают так "стремительно", что за несколько лет можно накопить на месячный платеж за ЖКХ.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, в торговых павильонах, принадлежащих крупнейшему в регионе производителю куриных яиц, зафиксировано снижение цен на продукцию.

Так, яйца 2-й категории от молодой курочки подешевели на один рубль – с 49 рублей до 48. Яйца 1-й категории теперь стоят на четыре рубля меньше – 55 рублей вместо 59. На ту же сумму снизилась и цена на яйца столовые отборные – до 57 рублей вместо 61. Наконец, куриные яйца высшей категории подешевели с 63-х рублей до 60.

Заметим, что в Липецке не в первый раз дешевеют продукты. Обычно цена опускается на рубль-два, а то и на три рубля – под нажимом проверяющих или без такового. Если внимательно за всем этим следить и покупать продукты исключительно на «ценовом дне», то за несколько лет можно накопить, например, на один месячный платеж за ЖКХ.