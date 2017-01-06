В Москве на Рождество устроят святочные уличные игры‍

Для жителей и гостей Москвы с 6 по 8 января пройдут тематические мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»Специально для жителей и гостей Москвы с 6 по 8 января пройдут различные тематические мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», - сообщает Российская Газета. Сам фестиваль стартовал в столице 16 декабря.
На площадках фестиваля и в сам праздник Рождества, и в сочельник пройдет множество мероприятий. Уличные кукольные театры покажут множество театрализованных мистерий и представлений. Шоу на льду с участием олимпийских чемпионов можно увидеть на площади Революции.
Одной из основных площадок фестиваля станет Тверская площадь. Здесь будет сооружен вертеп – имитация пещеры, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. Одной из основных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» станет Тверская площадь. Здесь будет сооружен вертеп – имитация пещеры, где, согласно преданию, родился Иисус Христос. Перед вертепом будут разыгрываться рождественские мистерии, а рядом с ёлкой устроят уличные святочные игры. Горожане поучаствуют в рождественско-новогоднем обряде вождения козы. Вместе с актером в костюме козы и её привычной свитой - дедом, цыганом и музыкантом - гости будут гулять по площадке, петь песни, танцевать. Можно принять участие и в святочных гаданиях.
В этом месте также уже начала свою работу европейская рождественская ярмарка, посетители которой получат возможность познакомиться с традициями разных стран, связанными с празднованием Рождества.