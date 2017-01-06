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НовостиВ России

«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма о Простоквашино

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06 января 2017 г., 15:01
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«Союзмультфильм» планирует снять новые серии своих популярных мультфильмов – цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова»

В «Союзмультфильме» пообещали, что выпустят новые серии анимационных фильмов, - сообщает «Интерфакс».

Продолжение получат культовые мультфильмы - «Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Котенок с улицы Лизюкова». Новые эпизоды находятся уже в стадии pre-production.
Новые работы студия выпустит, предположительно, к концу нынешнего года. До весны "Союзмультфильм" должен переехать в новые здания на улице Академика Королева. Аниматоры займут в общей сложности около полутора тысяч квадратных метров. Здесь разместятся студии компьютерной графики и склады.
Руководитель "Союзмультфильма" Глеб Давыдов ранее озвучил предложение создать на базе нового комплекса центр российский анимации.
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