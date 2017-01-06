«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма о Простоквашино

«Союзмультфильм» планирует снять новые серии своих популярных мультфильмов – цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова»В «Союзмультфильме» пообещали, что выпустят новые серии анимационных фильмов, - сообщает «Интерфакс».
Продолжение получат культовые мультфильмы - «Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Котенок с улицы Лизюкова». Новые эпизоды находятся уже в стадии pre-production.
Новые работы студия выпустит, предположительно, к концу нынешнего года. До весны "Союзмультфильм" должен переехать в новые здания на улице Академика Королева. Аниматоры займут в общей сложности около полутора тысяч квадратных метров. Здесь разместятся студии компьютерной графики и склады.
Руководитель "Союзмультфильма" Глеб Давыдов ранее озвучил предложение создать на базе нового комплекса центр российский анимации.