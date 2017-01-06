В Рождественскую ночь в Липецкой области до -18

7 января с выходом южного циклона ожидается снег, местами сильный, местами метель. Температурный фон понизится, в ночные часы местами до 18 градусов мороза. Среднесуточная температура воздуха ожидается 12-15 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в регионе облачно с прояснениями, снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью 13-18 градусов мороза, днем 10-15 мороза.

В Липецке переменная облачность, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. Температура ночью 15-17 мороза, днем 12-14 мороза.

7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса мороза.