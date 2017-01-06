Искать:
6
Пятница, 6 января 2017 г.12:52
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Олег Королев в рейтинге влияния прибавил пять пунктов

Рекомендую
0
06 января 2017 г., 12:29
89
Изменить шрифт
Олег Королев в рейтинге влияния прибавил пять пунктов

Губернатор Липецкой области поднялся с 42 на 37 место.

Агентство политических и экономических коммуникаций и ИА Regnum подготовили рейтинг влияния глав субъектов РФ за декабрь 2016 года.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

По итогам исследования, липецкий губернатор Олег Королев оказался на 37 месте в группе глав регионов с сильным влиянием. В ноябре Олег Королев занимал 42 место.
Теги новости: рейтинг, Королев
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
Корпоратив липецких чиновников попал в Сеть
30.12.2016 09:59:18
116
18655
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
60
14069
Три ножевых и пропавшая девочка
Три ножевых и пропавшая девочка
01.01.2017 09:47:15
15
13454
Липчанин угрожает взорвать дом
Липчанин угрожает взорвать дом
02.01.2017 20:47:19
50
13041
41-летнего липчанина нашли в петле
41-летнего липчанина нашли в петле
03.01.2017 20:59:24
42
11524
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро