Олег Королев в рейтинге влияния прибавил пять пунктов

Губернатор Липецкой области поднялся с 42 на 37 место.Агентство политических и экономических коммуникаций и ИА Regnum подготовили рейтинг влияния глав субъектов РФ за декабрь 2016 года.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре 2016 года в нем приняло участие 24 эксперта: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
По итогам исследования, липецкий губернатор Олег Королев оказался на 37 месте в группе глав регионов с сильным влиянием. В ноябре Олег Королев занимал 42 место.