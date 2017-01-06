"Казаки России" выступят на Рождественском концерте

Подготовлена программа из церковных песнопений и классических музыкальных произведений.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, традиционный Рождественский концерт состоится в Липецке 8 января.На сцене областного центра культуры, народного творчества и кино выступят: вокальная группа театра танца «Казаки России», творческие коллективы ОЦКНТ, детский коллектив «Остров детства» храма прп. Серафима Саровского (г. Липецк), вокальный ансамбль «Воскресение» Иоанно-Богословского храма села Конь-Колодезь Хлевенского района, мужской Архиерейский хор и смешанный Архиерейский хор Христо-Рождественского кафедрального Собора (Липецк), мужской хор Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.Торжественное мероприятие откроют Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон и начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков.Подготовлена программа из церковных молитвенных песнопений в честь Рождества Христова, а также классических музыкальных произведений русских композиторов.Концерт начнется в 16.00.