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НовостиКультура

"Казаки России" выступят на Рождественском концерте

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1
06 января 2017 г., 12:19
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"Казаки России" выступят на Рождественском концерте

Подготовлена программа из церковных песнопений и классических музыкальных произведений.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, традиционный Рождественский концерт состоится в Липецке 8 января.

На сцене областного центра культуры, народного творчества и кино выступят: вокальная группа театра танца «Казаки России», творческие коллективы ОЦКНТ, детский коллектив «Остров детства» храма прп. Серафима Саровского (г. Липецк), вокальный ансамбль «Воскресение» Иоанно-Богословского храма села Конь-Колодезь Хлевенского района, мужской Архиерейский хор и смешанный Архиерейский хор Христо-Рождественского кафедрального Собора (Липецк), мужской хор Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря.

Торжественное мероприятие откроют Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон и начальник управления культуры и туризма Липецкой области Вадим Волков.

Подготовлена программа из церковных молитвенных песнопений в честь Рождества Христова, а также классических музыкальных произведений русских композиторов.

Концерт начнется в 16.00.
Теги новости: Рождество, концерт
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