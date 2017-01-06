В Липецке открылся музей старых вещей

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Действует музей на чердаке библиотеки

В библиотеке семейного чтения расположилась интерактивная выставка-музей «Времен связующая нить». Ее создали сотрудники и читатели библиотеки, которые принесли все экспонаты.Чтобы попасть в этот необычный музей, надо поднятся по лестнице… на небольшой, но очень уютный «чердак». Здесь собраны сохранившиеся у многих горожан вещи, которые напомнят о времени – таком, казалось бы, близком, но уже ставшем историей. Времени, которое знакомо и незабываемо для старшего поколения и удивительно для молодежи.Читатели и приходят сюда семьями, чтобы почувствовать связь между поколениями, между прошлым и будущим. Старшие вспоминают и рассказывают связанные с их прошлым истории, а дети хотят все сами потрогать руками. Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к истории, сообщили в МУ «Централизованная библиотечная система Липецка»