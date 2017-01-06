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НовостиОбщество

В Липецке открылся музей старых вещей

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06 января 2017 г., 11:54
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В Липецке открылся музей старых вещей
Фото: liplib.ru

Действует музей на чердаке библиотеки

В библиотеке семейного чтения расположилась интерактивная выставка-музей «Времен связующая нить». Ее создали сотрудники и читатели библиотеки, которые принесли все экспонаты.

Чтобы попасть в этот необычный музей, надо поднятся по лестнице… на небольшой, но очень уютный «чердак». Здесь собраны сохранившиеся у многих горожан вещи, которые напомнят о времени – таком, казалось бы, близком, но уже ставшем историей. Времени, которое знакомо и незабываемо для старшего поколения и удивительно для молодежи. 

Читатели  и приходят  сюда семьями, чтобы  почувствовать  связь между поколениями, между прошлым и будущим. Старшие вспоминают и рассказывают связанные с их прошлым истории, а дети хотят все сами потрогать руками. Здесь можно в прямом смысле прикоснуться к истории, сообщили в МУ «Централизованная библиотечная система Липецка»
Теги новости: выставка, музей
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Ваши комментарии
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у нас учат на права строго парковаться у мусорок?
06 января 2017 г., 12:27
скажем спасибо ПИПЕЦКИМ ВОДЯТЛАМ ПАРКУЮЩИМСЯ У МУСОРОК!
и правда, зачем вывозить мусор? пусть будут горы гавна!
Ваше имя
06 января 2017 г., 12:19
Где эта библиотека находится?
Все комментарии (3)
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