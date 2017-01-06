С новой пятницей!

Мы уже отмечали последнюю пятницу 2016 года, а сегодня отметим первую пятницу 2017-го.

И пусть для многих дни надели за длинные праздники перестали иметь значение. О пятнице забывать нельзя. Так что поздравляем с пятницей и напоминаем, что рабочие будни уже близко.